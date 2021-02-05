В администрации Араратской области опровергают, что с премьер-министром обсуждался вопрос передачи Тигранашена Азербайджану

Об этом заявляет администрация Араратской области Армении.

Согласно сообщению администрации, в ходе визита премьер-министра был обсужден тот круг вопросов, связанных с программами, которые были осуществлены или будут осуществлены в области, о котором говорилось в ранее опубликованном официальном сообщении.

Администрация Араратской области просит не распространять дезинформацию и «воздержаться от обслуживания интересов внутренних и внешних врагов».

Напомним, 3 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Араратскую область и провел там совещание. По сообщению канцелярии премьер-министра, обсуждались итоги 2020 года и программы, намеченные на ближайшее время. В совещании принимали участие министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян, губернатор Араратской области Размик Тонян, заместители губернатора, руководители прокуратуры, Следственного комитета, полиции, региональных управлений, соответствующих подразделений Вооруженных сил и другие официальные лица.