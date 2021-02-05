По данным Статкомитета, цены на некоторые виды продуктов питания в Армении значительно выросли

Согласно отчету «Индекс потребительских цен в Республике Армения в 2021 году», по сравнению с январем 2020 года, например, средняя цена на подсолнечное масло увеличилась на 44,3%, на сахар и сахарный песок - на 40,7%, на яйца - на 26,4%.

В целом по товарной группе молочных продуктов, сыра и яиц в январе 2021 по сравнению с январем прошлого года рост цен составил 7,7%.

Цены на фрукты в январе этого года по сравнению с январем прошлого года выросли на 12%, а на овощи – на 9,9%. Согласно отчету, за тот же период потребительские цены на отдельные виды фруктов и овощей выросли еще больше, например, чеснок подорожал на 95,4%, баклажаны - на 66,8%, зелень - на 53,5%.

Заметно выросли цены на хлеб и муку. В январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года они выросли, соответственно, на 7,9% и 12,5%.

В целом, цены на продукты питания, напитки и табак в январе этого года по сравнению с январем прошлого года выросли на 6,8%, на непродовольственные товары - на 5,5%.

Рост цен на продовольственные товары также замечают и простые граждане. Многие из них в беседах с корреспондентом Радио Азатутюн выразили свое недовольство инфляцией. «Мы сводим концы с концами, все сводят концы с концами, почти каждый день все об этом только и говорят», - отметил наш собеседник.

«Я думаю, госструктуры должны работать так, чтобы учитывать материальное положение. Но сейчас, мне кажется, все по-другому», - посетовал другой житель Еревана.

«Да, конечно, рост цен есть. После войны все это, конечно, очень плохо, и мы думаем, что правительство должно предпринять какие-то шаги, но у нас особых надежд нет», - отметил еще один горожанин.

Среди опрошенных граждан были и такие, кто не заметил роста цен.

Отметим, что существенные изменения произошли также на валютном рынке. В январе 2021 года средний расчетный курс армянского драма к доллару США составил 521,2 драма, что на 8,8% выше соответствующего показателя января 2020 года - 479,2 драма.