Пашинян: Надо стремиться к тому, чтобы на цифровом уровне исчезли границы между государствами-членами ЕАЭС

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Среди участников форума были главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, представители Исполнительного комитета СНГ.

В своей речи Никол Пашинян, в частности, отметил, что форум стал традиционной площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой экономики.

«Очевидно, что развитие высоких технологий играет решающую роль в повышении конкурентоспособности, безопасности и уровня жизни населения государства. Страны, создающие и развивающие высокие технологии, занимают лидирующие позиции на международной арене. Цифровизация, инновации и новейшие технологии правительством Армении рассматриваются как важнейший инструмент для создания эффективной и представительской системы государственного управления, благоприятной бизнес-среды и обеспечения прогрессивного роста экономики», - сказал он.

Глава армянского правительства отметил, что сфера высоких и, в частности, цифровых технологий является самой быстрорастущей отраслью нашей экономики. «В 2020 году оборот ИТ компаний в Армении составил более 400 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим годом он вырос примерно на 20%. В 2020 году число сотрудников в этой сфере выросло на 22%. На данный момент у нас в стране зарегистрировано более 1200 действующих ИТ компаний. Для них предусмотрены существенные налоговые льготы в соответствии с политикой, проводимой правительством Армении в данной области», - отметил Пашинян.

По словам армянского премьера, пандемия поставила перед обществом, бизнесом и государством чрезвычайно сложные задачи.

«Решать их приходилось в условиях карантина или полноценного лок-дауна. Необходимость работать в таких условиях привела к внедрению как новой управленческой культуры, так и широкому использованию цифровых технологий и решений. Последние оказались максимально важны и востребованы в условиях ограниченных возможностей физического контакта практически по всей цепочке государственного управления и социально-экономической активности.

В Армении мы использовали цифровые технологии, инструменты электронного документооборота и электронного правительства. Хочу отметить, что, благодаря применению соответствующим технологиям, нуждающиеся в поддержке социальные группы были определены с высокой степенью точности, а транзакции по мерам поддержки осуществлены в максимально короткие сроки.

Мы предусматриваем внедрение и развитие политики государственных данных, электронных услуг, системы электронного управления, координацию цифровых процессов, создание общих стандартов и цифровой среды. Правительство поощряет использование обществом электронных инструментов, способствующих применению цифровых технологий в частном секторе экономики.

Нынешний процесс цифровизации в Армении осуществляется с учетом наличия общей цифровой повестки ЕАЭС. Создается платформа для взаимодействия между базами данных, что оптимизирует процессы обмена данными между системами и цифровизацию большого количества государственных услуг», - подчеркнул Никол Пашинян.

Глава правительства Армении отметил, что страны Союза смогли использовать цифровые технологии для преодоления части проблем, возникших из-за пандемии. Пашинян упомянул цифровую платформу «Путешествую без Covid-19», которая, как отметил он, с 1 февраля, фактически, восстановила свободное передвижение граждан между Арменией, Россией и Беларусью.

«Армения с самого начала поддержала проект «Фонда цифровых инициатив» ЕАБР, и мы благодарны нашим коллегам из Фонда и из правительств России и Беларуси за совместную активную работу в рамках данного проекта.

Нам необходимо активно двигаться в направлении реализации других совместных цифровых проектов, используя для этого возможности наднациональных институтов и институтов развития. Кроме реализации совместных проектов, мы должны работать и в направлении масштабирования уже имеющихся удачных решений. А их немало в каждой из наших стран.

Нашей целью должна стать полноценная и всеохватывающая цифровизация услуг, предоставляемых гражданам со стороны государства. Для этого нужно использовать весь спектр электронных услуг – мобильные телефоны, сетевые сервисы, облачные технологии и так далее. Надо стремиться к тому, чтобы на цифровом уровне исчезли границы между государствами ЕАЭС, сократились до минимума имеющиеся ограничения. Возможности, которые предоставляет цифровизация, можно, и мы уже это видим, использовать для повышения эффективности свободы передвижения рабочей силы. Соответствующее мобильное приложение может собрать в «единое окно» всю информацию о рабочих местах на всей территории ЕАЭС, дать возможность заполнить и предоставить все необходимые документы для получения выбранной работы.

Уверен, что наша совместная работа и обмен опытом позволят нам уверенно продвигаться вперед во всех отраслях цифровых технологий, добиться успеха и желаемых результатов», - в своей речи подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.