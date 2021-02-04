В Джавахке требуют открыть границы с Арменией и Россией

Около 100 протестующих собрались перед зданием мэрии, а затем вошли в здание, требуя от местных властей дать им возможность выехать за границу на заработки.
Границы Грузии с Россией и Арменией закрыты с марта прошлого года из-за распространения коронавируса нового типа.
Протестующие утверждают, что из-за запрета на поездки они потеряли работу, обречены жить впроголодь, члены семей некоторых из них остались по другую сторону границы. Вследствие потери дохода заложенное имущество и дома некоторых людей оказались под угрозой.
В ходе встречи с мэром жители Ахалкалаки представили ряд волнующих их экономических проблем, но в качестве основного требования отметили открытие границ и дали властям неделю на ответ.
Это уже вторая за последнюю неделю акция протеста в Ахалкалаки с таким требованием. 31 января граждане также вышли на улицы.
Для многих жителей Джавахка сезонная работа в России или Армении - один из основных источников дохода.
Сейчас Грузия запрещает своим гражданам пересекать границу как с Арменией, так и с Россией. Поездка возможна только в исключительных случаях, после получения согласия дипломатических представительств этих стран в Грузии.
В конце января Грузия объявила, что облегчает въезд иностранцев в Грузию, разрешая им въезд в страну с 1 февраля, если они были вакцинированы против Covid-19, а также отменяет ограничения на международные пассажироперевозки.
Въезд для граждан из Армении в Грузию сейчас возможен только воздушным путем и только после полной вакцинации против Covid-19 - двумя дозами.
Эпидемическая ситуация в Грузии, имеющей в начале прошлого года самый низкий уровень распространения коронавируса в регионе, осенью резко ухудшилась. В целом по стране зарегистрировано около 260 тысяч случаев инфицирования, число смертей превышает 3200. Однако за последний месяц число новых случаев заражения стало снижаться.
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