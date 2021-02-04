Правительство выпустило облигации на 750 млн долларов

Тот факт, что спрос на гособлигации Армении среди иностранных финансистов был примерно в 4 раза выше, чем предложило правительство Армении (по словам премьер-министра, рынок был готов ссудить правительству Армении около 3 млрд долларов путем покупки облигаций), а также то, что ставка облигаций, уже в четвертый раз выпускаемых с момента обретения независимости в 1991 году, на этот раз была самой низкой (например, в прошлый раз, в 2019 году, облигации были выпущены по процентной ставке 4,2%, то есть, два года назад правительство Армении взяло деньги в долг по более высокой процентной ставке), по мнению Пашиняна, свидетельствует о том, что иностранные инвесторы уверены в экономическом будущем Армении и в проводимой правительством политике.

«И это, конечно, очень важный сигнал для нашей экономики. Во-первых, это сформировало гарантию макроэкономической стабильности. Во-вторых, по сути, мы можем сказать, что это первый серьезный сигнал о преодолении послевоенного экономического шока», - отметил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что этот выпуск облигаций не является внеочередным, он предусмотрен госбюджетом на 2021 год как инструмент финансирования дефицита госбюджета.

По состоянию на конец декабря 2020 года, госдолг Армении составлял 7 млрд 968,5 млн долларов, то есть, за прошедший год этот долг увеличился на 647,2 млн долларов. По прогнозу госбюджета на 2021 год, в конце этого года госдолг Армении составит 9 млрд 35 млн долларов.

После заседания правительства в ходе беседы с журналистами министр финансов Атом Джанджугазян сказал, что в случае прогнозируемого роста ВВП в этом году на 3,2% к концу года госдолг Армении составит около 70% от ВВП.

На вопрос Радио Азатутюн, не вызывает ли беспокойство подобный уровень долга, Джанджугазян ответил: «Было бы странно, если бы орган, выполняющий функцию по управлению государственным долгом, не был обеспокоен. Естественно, в рамках наших текущих знаний в области управления рисками мы постоянно мониторим развитие долга».

Министр напомнил, что есть страны, где государственный долг составляет 90-100 и более процентов от ВВП, то есть, государственный долг больше, чем вся экономика․

«Но, как правило, для развивающихся стран отношение долга к ВВП, превышающее 70%, в том случае, когда неясен сценарий возвращения назад, то, как правительство намеревается возвратить долг в более управляемый диапазон, считается имеющим высокий или как минимум средний риск. Речь идет о долге выше 70%. Но здесь очень важно, если отсутствует эта вторая часть - как правительство планирует вернуться к управляемому диапазону», - сказал министр финансов.

Нужно приложить усилия, чтобы вернуться в этот диапазон, и нужно прежде всего думать не о сокращении долга в абсолютных цифрах, а о более быстром росте ВВП, заключил Атом Джанджугазян.