Вакцинация от коронавируса в Армении не будет обязательной

«Вакцинация в Армении будет носить только добровольный характер», - сказала министр.

По ее словам, вакцины пока не закуплены. Армения еще в прошлом году с целью приобретения вакцины от коронавируса присоединилась к международной инициативе COVAX FACILITY, цель которой - предоставить всем заинтересованным странам равные возможности для приобретения имеющейся на рынке вакцины.

Предлагаемые вакцины все еще находятся на стадии обсуждения. Параллельно с этим ведутся переговоры о приобретении также российской вакцины «Спутник-V». По словам Анаит Аванесян, она обязательно будет использована в Армении, будет ли первой или второй, пока не ясно․

«Наша профессиональная группа работает над оценкой всех предлагаемых вакцин и включила в свое профессиональное мнение также возможность использования «Sputnik V». У нас в ближайшее время уже будут конкретные сроки, когда мы их получим. Мы рассчитываем уже в марте иметь определенную партию, чтобы начать поэтапный процесс вакцинации», - сказала министр здравоохранения.

По словам начальника отдела иммунопрофилактики и эпидемиологии управляемых инфекций Центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Светланы Григорян, вакцины будут предлагаться бесплатно, на первом этапе приоритет будет отдаваться в первую очередь тем, кто находится в группе риска.

«Лица старше 65 лет, постояльцы и сотрудники домов престарелых, медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями. После первого этапа, с учетом как эпидемической ситуации в стране, так и наличия вакцины и эпидемиологических закономерностей, будет уже принято решение о том, по каким механизмам и когда именно могут получить вакцину другие группы населения», - сказала Григорян.