Депутат правящей фракции утверждает, что высказанные ею мысли преподносятся в искаженном виде

«Мы должны смотреть вперед, а не возвращаться к бесконечным дискуссиям о том, кто был первым, чьи это исторические земли, потому что, как вы знаете, никто не может соперничать с Арменией в цитировании древних историков и исторических отрывков», - заявила в ходе этой дискуссии Беглоян.

«Неважно, кто начал войну и чьей исторической землей является Арцах». Именно с этим заголовком в соцсетях распространились слова депутата и стали предметом бурных дискуссий.

Сегодня в парламенте Беглоян заявила, что ее слова вырваны из контекста, она так с издевкой ответила азербайджанскому оппоненту. «Мои слова снова были искажены, мне приписали высказывания, которые я не могла бы сделать, я этого не говорила», - сказала депутат.

Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян в своем посте в Facebook обратился к руководителю правящей фракции Лилит Макунц, предложив обсудить вопрос лишения Беглоян депутатского мандата или хотя бы ограничить ее участие в международных конференциях и звеньях парламентской дипломатии, поскольку «высказанные ею в ходе конференции мысли противоречат государственным интересам и принципам проводимой внешней политики Армении».

В ответ на вопрос Радио Азатутюн Макунц сказала, что не получала никаких заявлений от оппозиционного депутата, и отказалась комментировать этот вопрос.

Сама Беглоян назвала пост Горгисяна непрофессиональным: «Г-н Горгисян, будучи опытным депутатом двух созывов и имея достаточно хорошее образование, не мог не понимать, что под таким заявлением должна быть ссылка на первоисточник, а не на материал какого-то средства массовой информации, содержащий приписываемые мне слова».

Оппозиционный депутат заявил, что свои основные мысли на эту тему он высказал в своем посте в Facebook и ему нечего добавить.

А Беглоян сообщила, что внутри фракции обсуждений в связи с ее высказываниями не было.

В ответ на вопрос, как она говорит о мире в региональной дискуссии, когда президент Азербайджана делает заявления о захвате Еревана и Севана, Беглоян пояснила, что этот мир необходим армянской стороне, чтобы стать сильнее и развиваться. «Те, кто пытаются исказить мысль о возможности мира, при котором мы можем подготовиться и стать сильнее, чтобы наш голос стал слышимым в регионе, и кто призывают к немедленной войне или скорейшей войне, угрожают нам войной, работают по повестке дня Азербайджана и Турции», - сказала Беглоян.

Провластного депутата сегодня перед зданием Национального собрания подвергли критике участники акции протеста, организованной оппозиционным «Движением за спасение отечества». Они утверждали, что заявления Беглоян служат не армянским, а турецко-азербайджанским интересам.

«Когда она говорит, что отныне нужно забыть, кто начал войну, историю и прочее, чтобы жить легко… Несколько раз была предпринята попытка создать атмосферу искусственного примирения, армяно-турецкого, армяно-азербайджанского, но все они потерпели неудачу. Я уверен, что и эта попытка потерпит неудачу», - сказал Радио Азатутюн представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.