Цены на некоторые виды продуктов питания в Армении существенно выросли - Статкомитет

Согласно отчету «Индекс потребительских цен в Армении. январь 2021 г.», в январе этого года, по сравнению с январем 2020 года, например, средняя цена подсолнечного масла выросла на 44,3%, сахара и сахарного песка - на 40,7%, яиц - на 26,4%. %. В целом в товарной группе молочных продуктов, сыра и яйца в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, рост цен составил 7,7%.

В товарной группе фруктов зафиксирован рост цен на 12%, а в группе овощей - на 9,9%. Согласно отчету, за тот же период потребительские цены на некоторые фрукты и овощи выросли еще больше, например, цена чеснока повысилась на 95,4%, баклажанов - на 66,8%, смешанной зелени - на 53,5%.

В январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, заметно выросли цены на хлеб и муку - на 7,9% и 12,5% соответственно.

В товарной группе алкогольных напитков и табачных изделий рост цен за тот же период составил 10,8%. Средний рост цен на алкогольные напитки в январе этого года, по сравнению с январем 2020 года, составил 12,9%.

В группе мясных продуктов зафиксировано снижение цен на 0,1%.

В целом цены на продукты питания, напитки и табак в январе этого года, по сравнению с январем прошлого года, выросли на 6,8%, на непродовольственные товары - на 5,5%.

Из непродовольственных товаров цены на бензин и дизельное топливо в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, упали на 9,5% и 20,2% соответственно.

Существенные изменения произошли также на валютном рынке. В январе 2021 года средний расчетный курс армянского драма к доллару США составил 521,2 драма, что на 8,8% выше соответствующего показателя января 2020 года - 479,2 драма.