COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 7 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 358 и сейчас составляет 158 693.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3096.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 777 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4855, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 654 494 (2580 за сутки).