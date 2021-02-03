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Политика

Парламент Армении собрался на внеочередное заседание, представители оппозиции проводят акцию протеста

Здание парламента Армении (архив)

Сегодня Национальное собрание Армении по инициативе правительства проводит внеочередное заседание.

Представителем правительства на заседании выступает министр юстиции Рустам Бадасян.

На повестке дня – ряд законопроектов, касающихся судебной сферы, вопросов соцобеспечения и органвв государственного управления.

Между тем, у здания парламента оппозиционные партии, объединившиеся в «Движение за спасение родины», проводят акцию протеста.

Представители движения заявляют, что правящая парламентская фракция «Мой шаг» «под предводительством правительства и его предательского руководителя продолжает свою антинациональную, антигосударственную деятельность».

Отметим, что объединившиеся в движение партии считают премьер-министра Никола Пашиняна виновным в поражении в осенней войне в Нагорном Карабахе. Они требуют его отставки и формирования правительства переходного периода во главе с бывшим премьер-министром и министром обороны Армении Вазгеном Манукяном, которое в течение года организует внеочередные парламентские выборы для формирования новой власти.

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