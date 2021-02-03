Парламент Армении собрался на внеочередное заседание, представители оппозиции проводят акцию протеста

Представителем правительства на заседании выступает министр юстиции Рустам Бадасян.

На повестке дня – ряд законопроектов, касающихся судебной сферы, вопросов соцобеспечения и органвв государственного управления.

Между тем, у здания парламента оппозиционные партии, объединившиеся в «Движение за спасение родины», проводят акцию протеста.

Представители движения заявляют, что правящая парламентская фракция «Мой шаг» «под предводительством правительства и его предательского руководителя продолжает свою антинациональную, антигосударственную деятельность».

Отметим, что объединившиеся в движение партии считают премьер-министра Никола Пашиняна виновным в поражении в осенней войне в Нагорном Карабахе. Они требуют его отставки и формирования правительства переходного периода во главе с бывшим премьер-министром и министром обороны Армении Вазгеном Манукяном, которое в течение года организует внеочередные парламентские выборы для формирования новой власти.