Правящая сила отклоняет предложение «Просвещенной Армении» о создании комиссии по расследованию войны

Для изучения всех этих вопросов он намерен внести законопроект о создании комиссии, состоящей из парламентских и внепарламентских сил.

«Речь идет о жизнях тысяч людей, о тысячах километров территорий. Поэтому альтернативы этому предложению нет», - сказал он.

​Комиссия по расследованию войны также может быть создана законом о регламенте Национального собрания. Однако в этом случае она будет сформирована на базе комиссии НС по вопросам обороны и безопасности, правящая сила будет иметь в ней большинство, а комиссию возглавит депутат правящей фракции Андраник Кочарян.

Оппозиционный депутат против этого. По его убеждению, в комиссии по расследованию войны должны быть представлены все парламентские и внепарламентские силы, и они должны иметь одинаковое число представителей. Такая комиссия может быть создана по решению правительства по примеру группы по сбору фактов, расследовавшей события 1 марта 2008 года. Это предложение Марукяна было отклонено правящей фракцией «Мой шаг». Теперь депутат намерен внести законопроект о новой комиссии․

Глава оппозиционной фракции обратился с предложением о создании комиссии по расследованию войны также к внепарламентским силам и уже получил ответы. Республиканская партия отказалась, мотивируя это тем, что считает невозможной эффективность комиссии при нынешней власти. Глава партии «Республика» Арам Саргсян без каких-либо предложений согласился войти в комиссию. Парламентская партия «Процветающая Армения» одобрила идею.

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» предложила внести законопроект о новой комиссии, на что «Просвещенная Армения» согласилась․ «Я тоже думал о законе. Просто я хотел сделать это быстро. Быстро не сработало, вот уже два месяца этот проект бессмысленно направляется из одного места в другое. Теперь я собираюсь сделать это проектом закона», - сказал Марукян.

Он начнет обсуждение законопроекта о создании комиссии с политическими силами, в результате чего будет уточнено, из скольких членов она будет состоять, как долго будет работать и с какими полномочиями.

Поддержит ли «Процветающая Армения» в этом вопросе «Просвещенную Армению»? Этот вопрос во фракции еще не обсуждался. Депутат «Процветающей Армении» Арман Абовян сообщил, что для них приоритетом является не обсуждение чего-либо с властями, а их устранение. «Для нас приоритетным является отставка Никола Пашиняна. Во-вторых, каждый формат, в котором задействованы представители власти, является для нас темой серьезного обсуждения, потому что мы неоднократно подчеркивали, что у нас с ними нет общей повестки дня. Но это вовсе не означает, что все предложения не обсуждаются. Мы обсудим и сообщим вам», - сказал он.

Для принятия законопроекта о создании комиссии по расследованию войны голосов только «Просвещенной Армении» и «Процветающей Армении» недостаточно. Поддержит ли инициативу оппозиции власть? На этот вопрос Радио Азатутюн депутат правящей фракции «Мой шаг», председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян ответил вопросом: «А почему Марукян обходит путь, предусмотренный законом о регламенте Национального собрания? Вопросы обороны и безопасности рассматриваются одноименной комиссией Национального собрания».

«Нам не нужна следственная комиссия. Мы не хотим, чтобы комиссия, в которой власть будет иметь большинство, а в следственной комиссии будет большинство, расследовала предполагаемые преступления власти», - сказал Эдмон Марукян.