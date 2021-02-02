Вопрос армянских пленных обсуждался на всех уровнях ПАСЕ, но не стал темой текущего обсуждения

«Армянская делегация поставила цель сделать вопрос армянских военнопленных темой обсуждения в ПАСЕ на всех возможных уровнях - в комиссиях, политических группах, бюро, на пленарном заседании, и, думаю, нам это удалось», - сказал он.

«По нашему впечатлению, в ходе этой сессии у азербайджанских делегатов была одна цель - показать, что конфликт якобы закончился, все нормально, нет проблем, а нашей целью было показать, что нет, есть конкретные проблемы, Азербайджан нарушает положение трехстороннего заявления, согласно которому всех военнопленных и других удерживаемых лиц следует немедленно обменять», - добавил Рубинян.

Однако вопрос армянских военнопленных не стал предметом текущего обсуждения. В бюро отказались обсуждать эту тему, вместо этого, по словам членов армянской делегации, там предпочли обсудить вопрос арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

Член правящей парламентской фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян сказал, что когда они предлагали обсудить этот вопрос, то догадывались, что тот вопрос был приоритетным для европейских делегатов и маловероятно, что предложение армянской делегации будет включено в повестку дня.

Но почему не удалось включить вопрос о пленных в повестку дня, есть ли в этом упущение делегации, в частности, главы делегации Рубена Рубиняна?

По словам оппозиционного депутата Эдмона Марукяна, инициатива принадлежала ему, и он считает, что было сделано все возможное.

«Если бы инициатива не была предпринята, я обязательно раскритиковал бы руководителя делегации, сказал бы, что сделал подобное предложение, но эта инициатива не была представлена. То есть, то же обсуждение, те же дебаты состоялись в зале в виде выступлений, также в политических группах было заявлено о том, что бюро должно было принять это решение, чтобы мы обсудили, не приняло, но опять-таки то же самое мы обсуждали по большому счету, потому что все равно в результате нашего предложения в итоге не был бы принят документ, просто было бы обсуждение, и это обсуждение состоялось. Что нам было нужно? Чтобы руководители политических групп призвали к возвращению пленных, и они призвали», - сказал Марукян.