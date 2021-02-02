Армения подала в ЕСПЧ межгосударственный иск против Азербайджана

Правительство Армении 1 февраля представило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственный иск против Азербайджана. Иск представлен за конвенционные нарушения, допущенные Азербайджаном в течение 44-дневной войны и в последующий период. Об этом сообщает представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушал права на жизнь, неприкосновенность, собственность, личную и семейную жизнь, образование и ряд других прав, также подвергал пыткам и проявлял бесчеловечное отношение к населению Нагорного Карабаха и Армении.

Правительство приложило к иску многочисленные и объемные доказательства.

Согласно сообщению, в иске, в числе многих других, затронут также ряд вопросов защиты прав военнопленных и гражданских лиц, перемещенного населения Карабаха, погибших и раненых гражданских лиц, их родных, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ.

«Этот межгосударственный иск от имени государства является важнейшим шагом правового процесса против Азербайджана. Примечательно, что этот иск является первым межгосударственным иском, представленным Арменией в Европейский суд по правам человека», - подчеркивает представитель РА в ЕСПЧ.

Киракосян также сообщает, что в ближайшее время в Европейский суд будут направлены и другие дополнительные доказательства, обосновывающие уже представленные требования.