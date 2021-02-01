Многие желающие выехать в Россию сталкиваются с препятствием

Обязательным требованием является наличие отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до вылета. Однако Арсен Айвазян и еще несколько человек, имея на руках отрицательный результат теста на коронавирус, так и не смогли выехать в Москву. Они сдали тест не в той лаборатории, поэтому аэропорт его не принял.

«Ни в билетной кассе, ни в лаборатории мне ничего не сказали. В этой стране должен же кто-нибудь сказать вам, как и куда идти? Сдал, пришел с QR-кодом, не могу улететь», - сказал один из граждан.

Расстроенные граждане не слышали заявление министра здравоохранения, сделанное всего четыре дня назад, о том, что перед прохождением теста на COVID-19 граждане должны загрузить на свои мобильные телефоны приложение «Я путешествую без COVID-19», в котором указаны лаборатории, ответ которых будет приниматься в аэропорту. Кстати, в упомянутых лабораториях сегодня были очереди.

А причина беспокойства у граждан есть, потому что воздушное пространство с Россией открыто всего на месяц, билеты, как мы узнали от пассажиров и туроператоров, подорожали вдвое-втрое, места в самолете бронируются очень быстро.

Большинство пассажиров, с которыми корреспондент Радио Азатутюн побеседовал в аэропорту, купили билеты в одну сторону. Это в основном граждане, уезжающие на заработки, и члены семей, разделенных из-за коронавируса.