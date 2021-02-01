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Армения

Нарек Бабаян написал заявление об уходе с поста председателя Комитета управления госимуществом

Нарек Бабаян

Председатель Комитета управления госимуществом Нарек Бабаян написал заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Бабаян не назвал причины своего решения. В своем посте он поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за «доверие и предоставленную возможность», а также коллег из исполнительной и законодательной власти за «эффективное сотрудничество».

Бабаян возглавлял структуру с июня 2018 года.Отметим также, что он является супругом вице-спикера Национального собрания Армении Лены Назарян.

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