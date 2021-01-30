Пашинян назвал скандал вокруг его слов о Шуши примером информационной манипуляции

По словам Пашиняна, его высказывание стало поводом для информационных манипуляций.

Он напомним, что отвечал на вопрос депутата о варианте президента России Владимира Путина, предложившего остановить войну, оставив Шуши под «армянским контролем». Этот вариант, как отметил Пашинян, предполагал, что в Шуши вернется азербайджанское население, которое на момент 1992 года составляло 96% населения города.

«То есть, фразой «армянский ли Шуши в таком статусе?» я ответил на вопрос депутата о том, что «Шуши мог остаться под нашим контролем в условиях прекращения войны», - объяснил Пашинян, подчеркнув, что речь не шла об исторической принадлежности города.

По словам Пашиняна, условие возвращения азербайджанцев в Шуши появилось после того, как Армения дала согласие на остановку военных действий.

Как подчеркнул премьер, трудно представить возвращение такого количества беженцев без решения статуса Нагорного Карабаха и при этом говорить об армянском контроле над городом.