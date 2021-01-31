В Карабахе Россия не может вести себя так, как в Абхазии и Южной Осетии – Томас де Ваал

Говоря о трехсторонней встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве 11 января и о последующей встрече вице-премьеров трех стран в эти выходные, эксперт, который долгие годы занимается конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, высказал мнение о том, что, по-видимому, трехстороннее заявления о прекращении огня было подписано в некоторой спешке, и осталось много нерешенных вопросов вокруг него, которые стороны сейчас пытаются уладить.

«У России здесь своя повестка. Россия хочет, чтобы это мирное соглашение работало. Но есть еще много нерешенных вопросов, например, с армянской стороны это судьба пленных. С азербайджанской стороны, я думаю, они немного недовольны тем, что у российской миротворческой миссии нет четкого мандата, тем, что Россия многое делает в одностороннем порядке», - отметил эксперт.

По мнению Томаса де Ваала, хотя Россия и получила присутствие в Нагорном Карабахе, в Москве не забывают, что они также должны иметь дело с Баку, поскольку существует пятилетний срок пребывания российской миротворческой миссии, который может быть автоматически не продлен, если в Баку или Ереване заявят об этом. «Так что Россия не может вести себя так, как в Абхазии и Южной Осетии. Она также должна иметь дело с властями в Баку», - отметил он.

С одной стороны, отметил эксперт, России нужно оправдание того, чтобы держать в Карабахе своих миротворцев, потому что в противном случае, если наступит полный мир, они должны будут вернуться домой, с другой стороны ей также не нужна дестабилизация.

«Россия постоянно балансирует. У нее большое влияние, но это очень сложная игра, и я думаю, что почти наверняка в России есть разные мнения по поводу этой политики. И, конечно же, я думаю, что в рамках Минской группы ОБСЕ Россия хочет разделить ответственность за этот конфликт с Францией и Соединенными Штатами. И еще я думаю, что Баку и Ереван также не хотят, чтобы у России была монополия в этом конфликте… Было бы справедливо сказать, что Россия должна поступать достаточно благоразумно, поскольку она очень легко может, в конечном итоге, обидеть как армян, так и азербайджанцев и столкнуться с резкой критикой с их стороны», - подчеркнул Томас де Ваал.

Что касается трехсторонних контактов России, Армении и Азербайджана, эксперт обратил внимание на то, что встречи представителей Армении и Азербайджана проходят при посредничестве России, в то время как два других сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Франция и США, не приглашаются.

Тем не менее, эксперт считает положительным то обстоятельство, что новая администрация США уже заявляет о более активной внешней политики в отношении карабахского конфликта и региона в целом. «Тем не менее, Соединенные Штаты далеко отстали в плане своего участия в урегулировании этого конфликта. Россия получила присутствие в Карабахе, и неясно, действительно ли Азербайджан хочет говорить о политическом процессе. С точки зрения Азербайджана, конфликт завершен, он, Азербайджан, завершил его в свою пользу. Так что, в Баку не торопятся говорить о вопросах, касающихся статуса Нагорного Карабаха», - отметил он.

Тем не менее, эксперт считает, что США могут начать взаимодействовать по ряду вопросов, в том числе по политическим вопросам и по вопросам, связанным с экономикой региона. «Сейчас необходимо налаживать экономические связи, чтобы сделать Армению и Азербайджан экономически взаимосвязанными, но это нужно делать разумно для того, чтобы продвигать повестку мира. Очевидно, что США, как и Европейский союз могут помочь в этих вопросах. Но нужно констатировать, что они далеко отстали в плане участия в урегулировании этого конфликта, и им предстоит многое наверстать», - отметил он.

Что касается мнений о том, что Турция проявляет готовность к нормализации отношений с Арменией, Томас де Ваал считает, что после того, как по итогам войны армянские войска были выведены из семи районов вокруг Нагорного Карабаха, препятствия для Анкары на пути нормализации отношений с Ереваном устранены. «Это действительно была главная проблема Турции с Арменией. Но очевидно, что отношения сейчас находятся в плохом состоянии с учетом того факта, что Турция помогла Азербайджану победить в войне. В восприятии армян у турок сейчас на руках свежая кровь, и, конечно же, президент [Реджеп Тайип] Эрдоган присутствовал на параде победы в Баку 10 декабря и даже в своей речи упомянул Энвер-пашу. Так что, думаю, что исторические обиды все еще очень сильны. Я думаю, что мы будем наблюдать некоторое движение в сторону открытия границы, восстановления торговли и экономических отношений, но я предполагаю, что армяне не будут торопиться с этим, возможно, пока в Турции у власти находится Эрдоган. И, конечно же, мы должны также помнить, что партнером президента Эрдогана по коалиции является Партия националистического движения, которая настроена националистически по отношению к армянам, курдам, грекам и другим меньшинствам. Таким образом, я полагаю, что возможности есть, но я бы очень удивился, если это случилось бы очень скоро. Я думаю, что здесь мы будем наблюдать довольно длительный процесс», - отметил эксперт.