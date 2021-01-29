В последние недели заметна стабилизация курса драма

Стабилизацию драма отмечает также экономист Баграт Асатрян, возглавлявший Центральный банк в 1994-1998 годах. «То, поведение, которое проявилось на валютном рынке, успокоилось, и поэтому, да, ситуация относительно стабилизировалась, и даже наблюдалось некоторое проявление подорожания», - сказал он.
Баграт Асатрян напоминает, что основной причиной обесценивания драма стало беспокойство среди населения. «Неуверенность в будущем, недовольство властями, в частности действиями правительства. Работали факторы этого типа, потому что когда смотришь на макроэкономическую среду, когда, например, смотришь на поведение Центрального банка, особенно с точки зрения монетарной, денежно-кредитной политики, здесь рисков нет», - отметил Асатрян.
За заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября о прекращении огня последовало подорожание валюты, драм начал обесцениваться. Экономисты объяснили это тем, что граждане переводят свои сбережения в иностранную валюту, в частности в доллары, что привело к девальвации драма.
Центральный банк 12 января сообщил о намерении провести интервенцию на валютном рынке. Сразу после этого заявления стала заметна тенденция к стабилизации обменного курса. По оценке Асатряна, колебания, тем не менее, в ближайшее время будут. Однако, по его словам, следует больше думать о возможных проявлениях инфляции.
«Вместе с тем в прошлом году у нас была очень низкая инфляция, конечно, понятно, что в этом году только с накопленным бременем прошлого года у нас будет более высокая инфляция», - отметил экономист.
Ответившие сегодня на вопросы Радио Азатутюн граждане жаловались на рост цен, наблюдаемый в конце 2020-го и в начале этого года.
В последние месяцы 2020 года подорожали практически все продовольственные товары первой необходимости: мука, растительное масло, сахар, а также импортные товары. Одной из причин роста цен стала как раз девальвация драма. 12-месячная инфляция на потребительском рынке Армении составила 3,7%.
По оценке экономиста Баграта Асатряна, стабилизация драма может повлиять на цены на импортируемые товары, но это не единственный фактор инфляции. Бывший председатель Центробанка приводит в пример мировые цены на товары: «В частности, нашим основным партнером в этом вопросе является Россия. События, происходящие на этих рынках в России, на рынке хлеба, сахара, могут иметь решающее значение для продовольственных товаров. Цены на мировых рынках значительно выросли в прошлом году, в этом году они могут снизиться, то есть, не нужно оценивать однозначно».
Драм может колебаться, может обесцениться, однако этому не следует придавать апокалиптический характер, утверждает Асатрян.
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