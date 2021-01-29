Акция протеста перед зданием правительства: жители Кашатага требуют компенсации за утрату имущества

Жители Кашатага жалуются, что у них нет ни дома, ни работы, правительство их жилищный вопрос не решает. Они ютятся в разных общинах, снимая жилье, но до каких пор это будет продолжаться, не знают.

«Мы оставили средства к существованию, оставили сады и приехали, теперь вынуждены скитаться. Дайте нам дом, ничего не нужно, только дайте нам дом. С пятью детьми я сегодня переезжаю из города в город, из деревни в деревню», - сказал один из собравшихся.

Главное требование жителей Кашатага - обеспечить их жильем. Они получили и единовременную помощь - 300 тысяч драмов на каждого члена семьи, и макароны с рисом, но этим вопрос проживания не решается, говорят жители.

«Закончатся эти макароны, закончится рис, что нам делать? У меня трое несовершеннолетних детей, мужа нет. Пожалуйста, дайте мне 1-2-комнатную квартиру или дом в любом селе Армении, я буду работать и содержать своих детей», - сказала одна из собравшихся.

Кашатагский (Лачинский) район был передан Азербайджану 1 декабря. Из 54 общин армянской стороне остались лишь три: Бердзор, Агавно и Сус.

Глава Кашатагского административного района Мушег Алавердян предлагает протестующим вернуться в разные общины Карабаха, где им будут предоставлены дома и земельные участки, но не все согласны ехать, у них есть опасения, связанные с безопасностью.

«Я встречался со многими официальными лицами, на данный момент пока нет четкого решения, компенсация сейчас действует в Арцахе, все программы компенсации в настоящее время приоритетным образом действуют на территории Арцаха», - отметил Алавердян.

В правительстве нескольких жителей принял помощник премьер-министра, главы общин Айказян и Алашкерт передали ему недовольство жителей. В правительстве пообещали принять группу в среду и выслушать их требования.

«В правительстве создана рабочая группа во главе с Мгером Григоряном, нашими вопросами будет заниматься вице-премьер. Во вторник или среду мы, конечно же, представим все интересующие вас вопросы, и в соответствии с этим начнется работа. То есть, эта рабочая группа будет постоянной, она будет заниматься нашими проблемами», - сообщил один из жителей, принятых сегодня в правительстве.