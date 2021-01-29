По планам Анкары, Армения должна отказаться от вопроса геноцида и признать границы Турции - Сафрастян

После 44-дневной войны в Карабахе Турция намерена добиться того, чтобы Армения отказалась поддерживать международное признание факта Геноцида армян и признала границы Турции, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

По словам академика, одной из первых 24 декабря 1991 года признав Республику Армения, Турция до сих пор отказывается установить дипломатические отношения с Ереваном, выдвигая вышеотмеченные предварительные условия, а также требуя от Армении пойти на уступки в карабахском вопросе. По словам Сафрастяна, сейчас в Анкаре считают, что карабахский вопрос больше не является препятствием.

«Я убежден, что Турция усилит давление на Армению. Через некоторое время после этих учений, через какое-то время после этого мы увидим шаги со стороны Турции, как учения используются для давления, что будет означать усиление давления на Армению. То есть, Турция захочет, воспользовавшись поражением Армении, вырвать те уступки, которых она ожидала от Армении уже на протяжении десятилетий», - сказал тюрколог.

На замечание Радио Азатутюн, касаются ли уступки вопроса геноцида, признания границ и карабахской проблемы, Рубен Сафрастян ответил: «Да. Ну, они сейчас считают, что карабахскую проблему решили, конечно, это не так».

Через несколько дней, 1 февраля, у западных границ Армении в провинции Карс начнутся совместные турецко-азербайджанские военные учения, которые продлятся около двух недель и в ходе которых будут отработаны наступательные операции и испытано вооружение турецкого производства.

Примечательно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии учений, 26 января - в день смерти генерала Османской империи Кязима Карабекира, на своей странице в Twitter опубликовал его фотографию. Осенью 1920 года Карабекир был командующим турецкой армией, выступавшей против Республики Армения, в результате чего первая Республика Армения, в конце концов, пала.

По словам Рубена Сафрастяна, военные учения, которые пройдут в провинции Карс с 1-го по 12 февраля, были запланированы заранее, как и другие турецко-азербайджанские военные учения, проводимые дважды в год.

«Но учения в этом году, если судить по сообщениям прессы, имеют, на мой взгляд, две особенности. Во-первых, направление учений наступательное, то есть, в них участвуют подразделения, предназначенные для ведения наступательной войны. Это подразделения специального назначения, десантные, танковые подразделения. Во-вторых, в этом году учения сопровождаются довольно масштабной пропагандистской кампанией. Я считаю, что это неслучайно, они намерены тем самым (и я убежден, что за этим стоят специалисты турецкого Генштаба) усилить давление на население Армении, после этого поражения усилить напряженность в Армении», - отметил директор Института востоковедения НАН РА.

То, что произошло во время 44-дневной войны, беспрепятственные действия турецких войск на Южном Кавказе против Армении, без противодействия со стороны России, на протяжении всей войны и особенно после нее известные российско-турецкие переговоры и соглашения, которые в конце концов привели к созданию совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме, для многих аналитиков стали достаточным основанием для того, чтобы утверждать, что в лице договоренности Путин-Эрдоган мы имеем дело с новой сделкой Ленин-Ататюрк против Армении.

На вопрос, почему Кремль допустил подобный шаг Анкары и позволил Азербайджану захватить районы Нагорного Карабаха, Рубен Сафрастян ответил: «Современная Россия не является ни царской Россией, ни Советским Союзом. У нее нет возможностей, нет ресурсов для проведения такой жесткой политики, которую проводили те государства по отношению к Турции. Поэтому в некоторых случаях она вынуждена идти на некоторые уступки Турции. Почему? Потому что, например, в Сирии Россия зависит от Турции».