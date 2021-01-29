В МИД РФ заявили о запланированном визите сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах

«Действительно, поездка [сопредседателей Минской группы ОБСЕ] в Нагорный Карабах обозначена, значится в планах сопредседателей. Даты этого визита пока не определены. Детали сейчас согласуются со всеми заинтересованными сторонами», - сказала Захарова, передает ТАСС.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что тема статуса Нагорного Карабаха сознательно не упомянута в заявлении от 9 ноября. По его словам, вопросом статуса региона «в том числе будут заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ».