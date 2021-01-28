Пятеро военнослужащих вернулись из азербайджанского плена на родину

При посредничестве российской стороны, а также усилиями СНБ Армении, сегодня на родину вернулись пятеро армянских военнослужащих, находившихся в азербайджанском плену. Их уже доставили в военный госпиталь «Мурацан».

В беседе с журналистами специальный представитель лидера Карабаха Борис Авакян сказал, что все пятеро - жители Ширакской области. «Пять человек, из списка 62 человек из Ширакской области, это первая группа. Я видел, что состояние их здоровья было нормальным. Сейчас их увезли на медицинский осмотр, после чего они, наверное, встретятся с членами своих семей. Было очень важно, чтобы прибыла первая группа именно из этих 62 человек, это означает, что процесс сдвинулся с места», - сказал Авакян.

На территории аэропорта «Эребуни» находились также родители пропавших без вести военнослужащих. Они надеялись, что, возможно, их сыновья будут в списке этих пленных. Один из них, Карен Ованнисян, сказал, что у него нет сведений о сыне уже 100 дней. «Он был в районе Джебраила, позвонил 4 октября, а после этого без вести пропал», - сказал Ованнисян.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян сегодня на своей странице в Facebook также сообщил, что 62 военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену, поговорили по телефону со своими родственниками.

По различным данным, в Азербайджане в плену находятся около 200 человек. Их число официально не сообщается, но по части примерно 150 из них были поданы иски в Европейский суд по правам человека.