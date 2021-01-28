Армения продолжает улучшать позиции в Глобальном индексе восприятия коррупции

В Глобальном индексе восприятия коррупции за 2020 год Армения занимает 60-е место, с 49 баллами деля эту позицию с Иорданией и Словакией. По сравнению с прошлым годом, в этом году страна улучшила свои позиции на 17 строчек и на 7 баллов.

В индексе используется 100-балльная шкала, где в 100 баллов оценивается среда, полностью свободная от коррупции, а 0 баллов - самый высокий показатель коррупции. В 2020 году средний балл, зарегистрированный для исследуемых 180 стран и территорий, составляет 43 балла.

В докладе, опубликованном 28 января международной организацией Transparency International, отмечается, что 2020 год стал худшим годом современной эпохи, а также констатируется, что повсеместно распространенная коррупция ослабляет противодействие коронавирусу, подрывает системы здравоохранения, ставит под угрозу глобальное восстановление.

«Covid-19 - это не только здравоохранительный и экономический кризис. Это также кризис коррупции. И в настоящий момент мы не справляемся с управлением этим кризисом», - заявила глава Transparency International Делия Феррейра Рубио.

Согласно докладу, две трети стран мира по-прежнему имеют менее 50 баллов в Индексе восприятия коррупции.

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии самый высокий показатель зафиксировала соседняя Грузия. С 56 баллами страна находится на 45-м месте в списке.

Россия и Азербайджан вместе делят 129-е место в списке, имея по 30 баллов.

Лидерами Индекса по-прежнему остаются Дания и Новая Зеландия, каждая имеет по 88 баллов. По данным Transparency International, в настоящее время самыми коррумпированными странами являются Сомали и Южный Судан - с 12 баллами каждая из стран. В тройку худших по этому показателю стран также входит Сирия.

В 2017 году Армения с 35 баллами занимала 107-е место в Индексе.