Повестка дня московских переговоров – разблокирование коммуникаций – вице-премьер

«На данный момент повестка дня, по которой начнется встреча, - это заявление от 11 января. Какого-либо более конкретного вопроса пока нет», - сказал вице-премьер.

На замечание, что, судя по всему, будут обсуждаться вопросы соединения армянской и азербайджанской железных дорог, Григорян ответил: «Если посмотрим на заявление, да. Разблокирование транспортной и экономической связи, естественно, предполагает и железную дорогу, и автомобильные дороги, и другие составляющие».

На вопрос, идет ли речь только о Нахичеване или также об Агстафинском участке, вице-премьер ответил: «Я думаю, что на данный момент ни в одном документе нет никаких ограничений в каком-либо конкретном направлении».

Встреча вице-премьеров трех стран стала результатом договоренности, достигнутой 11 января между лидерами России, Армении и Азербайджана.

Глава МИД Армении»: «Арцахская проблема не решена»

Сегодня в «Ераблуре» в беседе с журналистами вопроса возобновления коммуникаций между Арменией и Азербайджаном коснулся также министр иностранных дел Ара Айвазян, отметив, что вчера со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил этот вопрос, и добавив: «Какой-либо конкретный проект в данный момент не является предметом уточнения».

Министр также сообщил, что в настоящее время переговоры с Турцией по открытию железной дороги Карс-Гюмри не ведутся.

Айвазян затронул карабахскую проблему, сказав: «Арцахская проблема не решена. Есть главный, ключевой вопрос - это уточнение статуса Арцаха, о чем также говорили страны-сопредседатели на уровне министров иностранных дел. Во-вторых, чтобы говорить о стабильности, безопасности, мире в регионе, прежде всего, должна быть сформирована атмосфера доверия. А атмосфера доверия формируется при решении очень важных вопросов. Прежде всего, вопроса освобождения наших пленных. И я думаю, что Азербайджан должен понять, что это гуманитарный вопрос. Если на этом вопросе и дальше будут спекулировать, я уверен, что он станет проблематичным также и для Азербайджана».