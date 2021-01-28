Армения занимает 60-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции

Международная организация Transparency International опубликовала свой ежегодный Индекс восприятия коррупции, в котором коррупция оценивается в 180 странах и территориях на основе экспертных оценок и изучений сферы бизнеса.

Армения в этой таблице находится на 60-м месте, причем за последний год Армения улучшила результат прошлого года еще на 7 единиц. По данным организации, Армения является страной, фиксирующей значительный прогресс в Индексе восприятия коррупции, которая с 2012 года улучшила свои результаты на 15 единиц.

Среди стран региона самые высокие показатели зафиксировала Грузия, которая занимает 45-е место. Азербайджан, занимая 129-е место, по-прежнему остается среди самых коррумпированных стран - Мали, России, Малави.

Возглавляют таблицу Дания и Новая Зеландия, за ними следуют Финляндия, Швеция и Швейцария. Худшие показатели зафиксировали Южный Судан и Сомали.

Согласно авторам доклада, уже почти десятилетие в десятках стран мира наблюдается стагнация, борьба с коррупцией зашла в тупик.