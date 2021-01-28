«Наша позиция не изменилась»: Католикос всех армян о требовании отставки Пашиняна

Напомним, что в начале декабря Католикос всех армян призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку с поста премьер-министра во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических последствий в общественной жизни после того, как по результатам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе 9 ноября Армения подписала перемирие на условиях Азербайджана.

Говоря сегодня о критике церкви за вмешательство в политику, Его Святейшество подчеркнул, что в сложившейся ситуации церковь должна была «выполнить свою миссию, сказать свое слово».

На вопрос Радио Азатутюн, не встает ли таким образом церковь на сторону одной из политических сил и не предпринимает ли шагов, которые вносят раскол в обществе, вместо того, чтобы консолидировать общество, Гарегин Второй ответил так: «Церковь руководствуется национальными, государственными интересами, и если позиция церкви созвучна с взглядами той или иной группы, политической силы, это не должно толковаться как поддержка церкви той или иной партии. Как институт церковь находится вне политики».

Сегодня в День Армии Его Святейшество посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы почтить память погибших воинов.