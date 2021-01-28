COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 11 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 592 и сейчас составляет 156 645.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3067.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 762 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6195, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 643 606 (1980 за сутки).