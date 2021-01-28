Руководство Армении посетило воинский пантеон «Ераблур»

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, премьер-министр возложил цветы к могилам героев карабахской войны, Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.

Премьер не стал отвечать на вопросы журналистов. Обращаясь к одному из журналистов, он сказал: «Это вы задавали вопрос о том, что я заявил, что Шуши - это Азербайджан? Где я это заявлял? Напишите цитату на листе бумаги. Вы лично принесите мне сказанною мною цитату, написанную на листе бумаги, о том, что я заявлял об этом, и я отвечу на ваш вопрос в прямом эфире».