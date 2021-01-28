Кочарян считает, что оппозиции следует участвовать в досрочных выборах, если власти пойдут на них в ближайшее время

Кочарян считает, что для выхода из сложившейся ситуации в Армении необходима отставка премьер-министра Никола Пашиняна и формирование переходного правительства сроком максимум на год, поскольку проведение досрочных выборов в нынешних условиях, по его мнению, является довольно опасным.

Тем не менее, по словам Кочаряна, если власти не поймут этого и будут настаивать на проведении досрочных выборов, организация которых останется за ними, оппозиции все же следует в них участвовать, чтобы не допустить воспроизводства власти.

При этом бывший руководитель страны заявил, что в случае организации внеочередных выборов он намерен в них участвовать.

«Буду участвовать со своей командой, и мы победим», - заявил он.

В полуторачасовом интервью Кочарян вновь подверг Пашиняна и его правительство резкой критике в связи с проигранной войной в Нагорном Карабахе.

Он, в частности, заявил, что нынешние власти Армении превратили страну из военно-политического союзника России в ее протекторат, поскольку безопасность армянских границ сегодня обеспечивается Москвой.

«По иронии судьбы, это сделали люди, которые проводили акции с требованием убрать российскую базу. Из военно-политического союзника Армению превратили в протекторат России. У генерала Мурадова больше роли в обеспечении безопасности, чем у Верховного главнокомандующего ВС [Армении]», – заявил Кочарян.

В этой связи экс-президент заявил, что Армении необходимо восстановить свое положение военно-политического союзника России, что, по его мнению, возможно при новой власти и также исходит из интересов Москвы.

Что касается утверждений ряда оппозиционных сил о том, что война в Нагорном Карабахе была проиграна в результате предательства, Кочарян считает в этой связи необходимым проведение всеобъемлющего профессионального расследования для опровержения либо подтверждения этой версии.

«До тех пор, пока правоохранительные органы не докажут или не опровергнут, что нынешним властям предложили сделку за сдачу земель, любой гражданин вправе думать, что именно так все и было. Но при действующих властях проведение такого расследования невозможно», – подчеркнул экс-президент.

Отметим, что в настоящее время Роберт Кочарян проходит в качестве подсудимого в судебной процессе, в котором его обвиняют в свержении конституционного строя в связи с поствыборными событиями 2008 года.