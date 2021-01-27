«Минская группа остается полностью вовлеченной в процесс» - госсекретарь МИД Франции

«Соглашение от 9 ноября включает определенные пункты, но есть вопросы, не затронутые соглашением. Важность Минской группы именно в том, чтобы заниматься вопросами, которые не затронуты. В декабре в рамках встреч Минской группы разные стороны пришли к согласию, что группа сохраняет свою роль в процессе. Поэтому мы с другими сопредседателями остаемся полностью вовлеченными. Сопредседатели в начале этой недели в рамках Минской группы встретились в Польше. На следующем этапе, думаю, будет полезно посетить этот регион», - сказал французский дипломат.

Мы попросили Жан-Батиста Лемуана прокомментировать заявление Алиева о том, что карабахский конфликт больше не существует.

Французский чиновник не дал четкого ответа на вопрос, говоря о возможностях в будущем․ «Сила доброй воли прежде всего проявляется в реагировании на гуманитарные нужды, нужды, которые были выражены Арменией. Я сам в декабре прилетел в Армению гуманитарным рейсом с представителями фондов. Помощь должна предоставляться быстро и надлежащим образом. Лидеры двух стран периодически общаются, в последний раз они беседовали 6 января. В результате этой беседы я сегодня нахожусь в Армении, в том числе и для работы, ориентированной на будущее. Это программы, которые есть у правительства и которые Франция может поддержать. Мы сделаем все для развития армяно-французского сотрудничества. Что касается войны, то было соглашение, подписанное 9-го числа, важно, чтобы положения этого соглашения соблюдались и уважались. Франция, как сопредседатель Минской группы, вместе с другими сопредседателями продолжит оставаться силой доброй воли, которая говорит с обеими сторонами и сделает все, чтобы примирение стало возможным. В истории Франции были довольно драматические моменты и конфликты, но мы смогли примириться, например, с немцами. Поэтому мы думаем, что мы должны продолжать работать, стремясь к этому примирению», - сказал Жан-Батист Лемуан.

Журналисты также поинтересовались у французского чиновника, прибывшего в Ереван из Баку, упоминался ли в разговоре с Алиевым вопрос пленных.

«Конечно, мы поднимаем этот вопрос перед властями Азербайджана, когда у нас появляется такая возможность. В любом случае в наших отношениях с обеими сторонами нет закрытых тем, мы обсуждаем все возможные вопросы. Я понимаю, что в армянских семьях испытывают страдания, особенно в тех семьях, которые еще не нашли своих сыновей. Основной мандат в вопросе военнопленных имеет Международный комитет Красного Креста, который работает в этом направлении. Но, естественно, мы тоже при любой возможности поднимаем этот вопрос», - сказал он.

Сегодня Жан-Батист Лемуан вместе с министром образования Армении и послами двух стран посетил территорию здания французского образовательного комплекса имени великого французского писателя, защитника армянского вопроса Анатоля Франса. Здание бывшей школы № 16 в Ереване летом этого года было передано правительством Армении в дар французскому образовательному комплексу в безвозмездное пользование в качестве демонстрации приверженности Франкофонии. В школе сейчас идут ремонтные работы.