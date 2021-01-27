До сих пор на перешедших под контроль Азербайджана территориях обнаружены останки 31 гражданского лица

По данным Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, эти граждане были либо убиты, либо погибли в результате обстрелов во время боевых действий.

Тело жительницы села Карин Так, 57-летней Алвард Товмасян нашли похороненным прямо во дворе ее дома. Жена ее брата, Наира Товмасян, рассказала, что сколько они ни пытались уговаривать ее уехать из села вместе с остальной семьей, она так и не согласилась.

«Я уехала из села 20 октября, сколько я ни звала ее, чтобы она уехала со мной, она не поехала. Я говорила: уезжай, турки уже подходят к селу Сгнах, но она не уехала ни с кем, сказала, я не покину наш дом. В день три-четыре раза мы с ней говорили по телефону, 3 ноября в последний раз говорили, уже 4 ноября связь прервалась, мы не смогли поговорить с ней», - рассказала Товмасян.

Обнаруженное 13 января тело женщины, по словам жены ее брата, было подвергнуто жестоким пыткам и расчленено. «13 января, когда вошли в село, там ее останки нашел мой муж, оно было захоронено в нашем огороде среди посаженного нами чеснока. Если бы не он, они бы просто не смогли найти ее, потому что чеснок, который мы посеяли, уже разросся во все стороны, а посередине был холм, на нем были выложены камни, так он и узнал, что она там похоронена», - рассказала женщина.

По словам руководителя аппарата омбудсмена Карабаха, омбудсмен также зафиксировал, что тела были подвергнуты пыткам, у них есть доказательства. «В нашем докладе, который в ближайшее время будет опубликован, также будет предоставлена краткая информация о предварительных данных судебно-медицинской экспертизы», - сказал руководитель аппарата омбудсмена Карабаха.



По его словам, останки гражданских лиц в основном обнаруживаются в селах Гадрутского района. Он также отметил, что у них есть информация и о других гражданских лицах и работы по их поиску продолжаются.

Поисковые работы в районе боевых действий продолжаются сегодня в Мартунинском, Физулинском и Гадрутском районах.

За все время поисковых работ было найдено 1318 тел. Вчера в Физулинском районе азербайджанская сторона передала армянской стороне останки 31 погибшего военнослужащего без указания информации о том, где именно они были найдены.