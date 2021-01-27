Зариф: Есть реальная перспектива соединения железных дорог Армении и Ирана через Нахичеван

После визитов в Баку и Москву вчера вечером Зариф прибыл в Ереван. Согласно программе регионального визита, отсюда он отправится в Тбилиси, а затем в Анкару.

На вопрос Радио Азатутюн, видит ли иранская сторона реальную перспективу соединения железных дорог Армении и Ирана через территорию Нахичевана, глава МИД Ирана ответил: «Конечно, это исходит из потребностей Ирана, Армении и всего региона. Мы работаем с Арменией, Азербайджаном и Россией. Железнодорожное сообщение через Нахичеван - одна из возможностей, старая железная дорога, которая соединяет север и юг».

Пользуясь случаем, мы также поинтересовались у иранского министра, как Иран будет выстраивать отношения с администрацией нового президента США Джо Байдена.

«Пока не знаю», - кратко ответил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Армения не считает, что результаты агрессии Азербайджана против Карабаха могут создать основу для долгосрочного мира

Принимая иранского коллегу, примечательное заявление сегодня сделал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, заявив, что «Армения не считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] могут создать основу для долгосрочного мира».

«Сейчас наш регион сталкивается с новыми серьезнейшими вызовами, созданными в результате опасной попытки Азербайджана решить карабахский конфликт силой. Армения не считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха могут создать основу для долгосрочного мира или рассматриваться как возможность регионального сотрудничества. Иран - важная страна в регионе, и мы уважаем подходы Ирана, по которым он строит свои отношения со своими непосредственными соседями. Тем не менее, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что только долгосрочный и соответствующий интересам всех сторон мир, в котором нет победителей и проигравших, так называемых побед или поражений, может создать реальные гарантии для продвижения безопасности, стабильности и развития в регионе», - сказал Айвазян.

Для Ирана красной линией является территориальная целостность Армении

В свою очередь, Зариф заявил, что для Ирана красной линией является территориальная целостность Армении.

«Исламская Республика Иран считает важным сохранение территориальной целостности всех стран, уважает и следит за тем, чтобы религии и права всех народов всегда были защищены. Наша красная линия - это территориальная целостность Республики Армения, о чем мы четко заявили», - заявил глава МИД Ирана.

Министр иностранных дел Ирана начал свой большой региональный визит со столицы Азербайджана, где, напомним, выступил с нашумевшим заявлением, поздравив азербайджанский народ с освобождением территорий.