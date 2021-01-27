Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана сегодня встретятся в Москве – РБК

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительствах России и Армении.
Отмечается, что с российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян, с азербайджанской — Шахин Мустафаев.
Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января — на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств — президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как отмечает российское издание, главная задача участников формата — определить, что нужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.
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