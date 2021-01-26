По словам Папикяна, переговоры с политическими силами по вопросу досрочных выборов продолжаются

В конце прошлого года власти заявили о готовности разрешить возникший после войны внутриполитический кризис путем досрочных выборов. Премьер-министр Никол Пашинян провел консультации с рядом партий по этому поводу. Однако парламентская оппозиция и ряд внепарламентских сил уже отвергли это предложение.

«Мы заявили, что собираемся обсудить эту повестку дня. Были откликнувшиеся, были также те, кто отклонил предложение. Повестка дня сейчас открыта», - сказал сегодня министр Папикян.

После войны в Карабахе к требованию двух оппозиционных парламентских фракций и около двух десятков внепарламентских сил об отставке премьер-министра Никола Пашиняна присоединились также главы некоторых общин, в том числе в Ширакской области.

Сегодня Сурен Папикян опроверг распространенную в прессе информацию о том, что он провел закрытые встречи с главами общин с целью, так сказать, «одернуть» их. Он также заявил, что у него нет «черного списка» глав общин, требующих отставки Пашиняна.

«У меня не было никакой встречи в закрытом формате, все встречи были открытыми. Более того, они были по случаю назначения губернаторов областей, то есть, по другому поводу я с главами общин не встречался. Других призывов, кроме публичных, не делал. Естественно, каждый орган, каждый институт наделен определенными полномочиями, компетенцией, и, естественно, каждый должен исходить из своей компетенции. Мое слово было построено только на основе Конституции и законов РА. У нас нет такого списка [«черного списка»], не было и нет. Думаю, что общественность решит, какой глава общины в каком списке окажется. И общественности будет предоставлена такая возможность», - сказал Папикян.

Министр территориального управления и инфраструктур прибыл в Гюмри, чтобы представить новоназначенного губернатора Ширакской области Ованнеса Арутюняна. Предыдущий губернатор Тигран Петросян несколько недель назад подал в отставку и до сих пор не объяснил причину. Папикян также не стал говорить о причинах, напомнив, что бывший губернатор обещал дать пресс-конференцию.

На данный момент в области приоритетным является вопрос возвращения 62 ширакских резервистов, захваченных в плен после войны в Гадрутском районе Карабаха. Папикян собирался встретиться с родственниками пленных, чтобы передать им информацию, которую он проверил․

«Ясно одно: последняя информация, которая была обобщена, заключается в том, что присутствие наших 62 братьев там подтверждено также Красным Крестом, это гарантирует их безопасность, что их жизни или здоровью не может быть никакой угрозы. Сейчас мы должны работать в направлении их возвращения, в этом направлении наши коллеги работают в ежедневном режиме», - сказал он.

Папикян заверил, что кризисная ситуация, вызванная коронавирусом и войной, не помешает проведению дорожно-строительных работ. По его словам, строительство автомагистрали Север-Юг возобновится с потеплением погоды.

Программа оптимизации областных администраций пока приостановлена, власти не считают целесообразным увольнять людей в кризисной ситуации.