Урегулирование карабахского конфликта очень важно для Тегерана – Зариф после встречи с Лавровым

Иран - самая близкая страна к конфликту, и урегулирование нагорно-карабахского конфликта очень важно для Тегерана из соображений безопасности страны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня после переговоров со своим российским коллегой в Москве.

«Иран приложил большие усилия для урегулирования ситуации. И мы очень рады, что усилиями России было найдено решение проблемы, которое, по большому счету, похоже на то урегулирование, которое мы предлагали», - заявил глава МИД Ирана.

Карабах стал одним из основных вопросов повестки дня российско-иранских переговоров. Визит министра иностранных дел Ирана в Россию является частью его регионального визита, посвященного урегулированию карабахского конфликта. Зариф прибыл в Москву из Баку, где встретился с руководством Азербайджана, заявив, что Иран готов участвовать в восстановлении территорий, перешедших после войны под контроль Азербайджана.

На совместной пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва десятилетиями уделяла большое внимание карабахской проблеме.

«Мы нагорно-карабахскому урегулированию уделяли самое пристальное и предметное внимание в течение многих-многих лет, если не десятилетий. И из тройки сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ, куда вместе с нами входят Франция и Соединенные Штаты, мы, если объективно смотреть, сказал бы, что наиболее последовательно продвигали различные идеи в рамках оговоренных всеми общих принципов, идеи, которые позволили бы достичь урегулирования. Смею предположить, что у нас был шанс несколько лет назад на основе российских предложений, поддержанных другими сопредседателями Минской группы, достичь договоренности, которая помогла бы уберечь многие сотни, тысячи жизней и со стороны Азербайджана, и со стороны Армении. К сожалению, тогда этого не получилось», - сказал Лавров, добавив, что в ближайшем будущем Карабах будет оставаться в центре внимания России.

В ходе пресс-конференции Лавров также подчеркнул, что нет сомнений в том, что Иран присоединится к проектам, направленным на экономическое развитие региона.

Сегодня ранее на переговорах с Лавровым глава МИД Ирана, начиная свое приветственное слово, поздравил российскую сторону с тем, что она, как отметил иранский дипломат, положила конец карабахскому конфликту, и выразил желание еще больше изучить ситуацию, сложившуюся после войны.

Хотя Иран после войны поздравил Баку с возвращением территорий, в ходе войны он сохранял нейтральную позицию и даже разработал собственную программу примирения, которая, однако, так и осталась на бумаге. Хотя сегодня Зариф заявил, что эта программа похожа на то соглашение, которое 10 ноября подписали лидеры Армении, Азербайджана и России.

Тегеран активно вовлечен в послевоенные развития вокруг Карабаха. В частности, транспортные проекты предусматривают также строительство железной дороги, соединяющей Армению и Россию с Ираном. Хотя в этом вопросе, по мнению российских экспертов, многое зависит от того, когда США вернутся к иранской ядерной сделке и когда будут сняты санкции против Ирана, из-за которых российские компании не могут сотрудничать с иранскими компаниями.

В 2017 году компания «Российские железные дороги» планировала построить железную дорогу для Ирана, однако в 2020 году вышла из проекта после того, как США расширили санкции в отношении компаний из других стран, участвующих в иранских экономических проектах.