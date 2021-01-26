Встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России состоится в ближайшие дни, точная дата и время пока не определены, сегодня сообщили Радио Азатутюн в аппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Согласно тому же источнику, в повестке дня предстоящей встречи не акцентируется внимание на каком-то конкретном направлении или инфраструктуре, она предполагает обсуждение различных вопросов, связанных с региональной транспортной разблокировкой.

Других подробностей в аппарате вице-премьера не сообщили.

Российский РБК со ссылкой на свои источники в правительствах России и Армении несколько часов назад написал, что завтра, 27 января, вице-премьеры трех стран Алексей Оверчук, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретятся в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе.

Согласно данному СМИ, вице-премьеры обсудят сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичеван, а также Армению и Россию. Согласно РБК, Азербайджан уже начал строительство участка железной дороги на своей территории. СМИ также напоминает, что в конце декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стране потребуется максимум два года, чтобы построить ветку от Горадиза до Зангелана, границы с Арменией.



По сообщению российского СМИ, Баку, помимо прочего, также хочет добиться строительства автомобильного шоссе в Нахичеван.

Всего за несколько дней до президентских выборов 2008 года железная дорога Армении на 30 лет была передана в концессионное управление российской государственной компании «Российские железные дороги». Этот срок, кстати, может быть продлен еще на 10 лет. Было создано ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

В пресс-службе «Южно-Кавказской железной дороги» сегодня Радио Азатутюн сообщили, что генеральный директор компании Алексей Мельников сегодня вылетел в Москву для участия во встрече вице-премьеров трех стран в российской столице.

О том, примет ли «Южно-Кавказская железная дорога» участие в работах по восстановлению транспортного, в частности, железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, после чего сможет осуществлять перевозки из Армении в Россию и Иран по территории Азербайджана, и будет ли армяно-азербайджанское железнодорожное сообщение открыто только в южном направлении Горадиз-Мегри-Нахичеван или также в северном - Иджеван-Агстафа, в пресс-службе компании ответили, что не осведомлены.

Напомним, что создание рабочей группы под председательством вице-премьеров трех стран предусмотрено заявлением, подписанным по итогам встречи лидеров Армении, России и Азербайджана 11 января в Москве. С армянской стороны группу возглавит Мгер Григорян.

Встретившись впервые после 44-дневной войны, Путин, Пашинян и Алиев в Москве выступили с совместным заявлением, согласно которому рабочая группа под председательством вице-премьеров трех стран соберется до 30 января этого года, сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 заявления от 9 ноября о разблокировке экономических и транспортных связей между Арменией и Азербайджаном, будут созданы профильные экспертные подгруппы, и до 1 марта этого года руководителям трех стран будет представлен на утверждение перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения.

Кстати, 55-летний вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, по данным «Сивилнет», родился в селе Джуджеван Тавушской области Армении, окончил с золотой медалью армянскую среднюю школу №2 города Ноемберяна, получил высшее образование в Ереванском институте народного хозяйства.