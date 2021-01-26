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Политика

Фракция «Мой шаг» обсуждает вопрос внесения изменений в Конституцию

Правящая парламентская фракция «Мой шаг» намерена изменить Конституцию, чтобы можно было распустить Национальное собрание без отставки премьер-министра.

Сегодня фракция созвала заседание в Национальном собрании, чтобы обсудить эту идею.

Представитель фракции Ваагн Овакимян перед началом заседания сказал в беседе с Радио Азатутюн, что это пока является идеей, они ее сегодня обсудят и только после этого примут окончательное решение.

Для принятия такой конституционной поправки необходимо, чтобы за нее проголосовало как минимум 88 депутатов, то есть две трети от общего числа депутатов.

С учетом того, что после подписания Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября трехстороннего заявления, положившего конец войне в Нагорном Карабахе в основном на условиях Баку, из фракции «Мой шаг» вышло несколько депутатов, в настоящее время правящий блок в парламенте Армении насчитывает 83 депутата.

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