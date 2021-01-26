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Карабах

Встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России состоится «в ближайшие дни»

Вице-премьер Армении Мгер Григорян

Встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России состоится в ближайшие дни, точная дата и время пока не определены. Об этом сегодня Радио Азатутюн сообщили в аппарате вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Согласно тому же источнику, в повестке дня предстоящей встречи не акцентируется внимание на каком-то конкретном направлении или инфраструктуре, она предполагает обсуждение различных вопросов, связанных с региональной транспортной разблокировкой.

Напомним, что создание рабочей группы под председательством вице-премьеров трех стран предусмотрено заявлением, подписанным по итогам встречи лидеров Армении, России и Азербайджана 11 января в Москве. С армянской стороны группу возглавит Мгер Григорян.

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