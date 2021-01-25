Автодорога Варденис-Карвачар может стать предметом переговоров

Несколько дней назад жители села Дрмбон преградили дорогу едущим в Карвачар (Кельбаджар) азербайджанским строителям. Они объяснили прибывшему к ним на переговоры представителю российской миротворческой миссии, что если азербайджанцы могут проезжать через армянские населенные пункты Гетаван, Дрмбон, направляясь в Карвачар, почему армяне не могут ехать в Варденис или Ереван?

Русские пообещали довести вопрос до сведения. По словам главы села Дрмбон Ашота Акопяна, это была не акция протеста, а мирное предложение миротворцам. Оставив 80-километровую дорогу, им приходится делать круг около 500 километров через Горис и Лачин․ «И для нашего села, и для соседних сел это кратчайший путь в Армению», - сказал он.

В Дрмбоне надеются, что в повторении мирной акции не будет необходимости․ «На мой взгляд, российская сторона даст положительный ответ», - сказал глава села.

Перекрыть дорогу с требованием открытия дороги хотят также жители Гегаркуникской области, сообщила избранная от области депутат Тагуи Товмасян. Она подчеркнула, что вопрос о том, чтобы автодорога Варденис-Карвачар оставалась открытой для армянской стороны, она подняла сразу после 10 ноября, а два дня назад обратилась к министру иностранных дел с предложением сделать этот вопрос предметом переговоров.

«Это вполне естественный вопрос, который звучит после подписанного 9 ноября известного документа. В частности, там четко прописано, что все экономические и транспортные коммуникации должны быть разблокированы. Если мы говорим о разблокировке, значит, по крайней мере, логично, что должна быть вновь задействована автодорога через Карвачар», - сказала Радио Азатутюн депутат.

По ее словам, безопасная эксплуатация дороги возможна: российские миротворцы могут сопровождать или иметь там блокпосты․ «Есть особые дни, особые часы, которые заранее согласовываются с российскими миротворцами, и дорога становится проходимой. Теперь мы можем договориться по такому же принципу, предположим, ежедневно, с 10 часов утра до 4 часов дня автодорога проходима, все могут проезжать по ней с сопровождением. То есть, автодорога должна быть полностью безопасной и проходимой», - сказала Товмасян.

Многие работники Дрмбонского рудника именно из Гегаркуника. Тагуи Товмасян отметила, что к ней обратились люди из Мартуни, Чамбарака и Вардениса, которым при наличии 80-километровой дороги в Дрмбон приходится ехать 24 часа, чтобы добраться до работы․ «Люди сейчас поднимают этот вопрос и заставляют нынешние власти идти по пути начала переговоров», - сказала депутат.

На Дрмбонском руднике работают 90 человек из Вардениса, и это не единственное рабочее место в Карабахе. Недавно 100 строителей уехали из Вардениса на работу в Карабах, сказал мэр Вардениса Арам Мелконян. «Для них предусмотрен специальный транспорт, на котором они приезжают и уезжают от смены к смене. Конечно, теперь все это осложнилось», - отметил он.

Остановка многолюдного 24-часового потока за один день имеет также экономические последствия. «Мы отрезаны от всего, - говорит мэр, – от многого в сфере обслуживания: автосервисы, пункты питания, гостиничные комплексы․․․ Одним словом, очень во многом страдает община».

Губернатор Гегаркуника также подтвердил, что многие предприятия в области сейчас находятся под угрозой. По словам Гнела Саносяна, ведутся переговоры об открытии этой жизненно важной дороги. И в этом случае он не советует много говорить на эту тему․ «Сейчас я не хотел бы много говорить об этом. Но дорога для нас важна для связи с нашими соотечественниками в Арцахе, и мы пытаемся найти метод с нашими российскими партнерами, чтобы мы могли использовать дорогу с каким-то графиком, хотя бы на начальном этапе», - пояснил он.

В селе Гетаван в Карабахе прямо на дороге расположен магазин Гарника Матевосяна. «80% проезжавших и из Карабаха, и из Армении ехали по дороге через Варденис. Покупателями были в основном проезжавшие по этой дороге люди. Но сейчас их уже нет», - сказал Радио Азатутюн Матевосян.

Сейчас Гарник продает свой товар дорого, поскольку дорого его покупает․ Дороги в Варденис и Ереван нет, он все везет из Степанакерта. Единственными покупателями дорогих товаров теперь являются российские миротворцы, машины азербайджанцев перед его магазином не останавливаются.

Гарник пока не знает, может ли он им что-нибудь продавать или нет, но с нетерпением ждет открытия дороги, только говорит, что не нужно пересекаться, лучше ездить отдельно.

Азербайджанская сторона и сегодня из Гадрута в Шуши добирается через армянские населенные пункты, опять же в сопровождении российских миротворцев. Серьезных инцидентов не было, но глава села Дрмбон говорит, что, проезжая через армянские села, азербайджанцы показывают оскорбительные жесты.

Мирные демонстранты Дрмбона поставили перед миротворцами и этот деликатный вопрос, заявив, что это некрасиво, не надо играть на нервах людей.