Потеря доходов GeoProMining Gold может нанести ощутимый удар по нашей экономике - экономист

По словам Тамазяна, в 2019 году, когда не было ни пандемии коронавируса, ни войны, было собрано 1 трлн 507 млн драмов. «Естественно, данные несопоставимы с 2019 годом, потому что известно, что с марта 2020 года в республике активизировалась пандемия коронавируса», - сказал он.

В прошлом году 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении заплатили 71,3% от общей суммы собранных налогов. Список крупнейших налогоплательщиков в 2020 году возглавляет компания «Гранд Тобакко», занимающаяся производством табака, с уплаченными налогами на сумму более 50 млрд 670 млн драмов. На втором месте - «Газпром Армения». Дочерняя компания российского «Газпрома» в прошлом году выплатила около 45 млрд 560 млн драмов. На третьем месте - Зангезурский медно-молибденовый комбинат, за ним следует российская компания GeoProMining Gold, которая эксплуатирует Соткский золотой рудник. В связи с уточнением армяно-азербайджанской границы дальнейшая судьба рудника пока неизвестна.

В десятку крупнейших налогоплательщиков входят еще три производителя табака – «Интернейшнл Масис Табак», «Филип Моррис» и «Джей Ти Ай Армения». Не вошла в десятку компания «Электрические сети Армении».

Компания Geopromining Gold, которая эксплуатирует разделенный между Арменией и Азербайджаном Соткский рудник, выплатила в прошлом году более 23 млрд драмов налогов, что примерно на 9,4 млрд больше, чем в 2019 году.

Как пояснил экономист Айказ Фанян, этот рост обусловлен ценами на золото․ «В условиях Covid-19, вообще в 2020 году значительно выросла цена на золото, что, естественно, предполагает также уплату GeoProMining Gold большей суммы налогов в госбюджет», - сказал экономист.

После войны в Карабахе в результате работ по корректировке армяно-азербайджанской границы часть рудника перешла под контроль Азербайджана. По убеждению экономиста, это новый вызов для экономики Армении․ «Да, ожидается, что потеря возможных доходов GeoProMining Gold может нанести довольно ощутимый удар по нашей экономике», - сказал он.

Ситуация вокруг Соткского рудника повлияет на размер собираемых налогов, сообщают в Комитете госдоходов.

«Какая у нас будет картина в 2021 году, будет зависеть от того факта, когда компания начнет действовать и на каких условиях организует свою деятельность», - на днях заявил зампредседателя КГД Рафик Машадян.

Начальник управления по организации налогового администрирования КГД Карен Тамазян сегодня затронул и другие темы. По его словам, сокращение рабочих мест в год коронавируса в основном наблюдалось, начиная с апреля, причиной чего были ограничения. «Например, в апреле число рабочих мест уже снизилось до 547 тысяч, в то время как в марте, например, это число составляло 620 тысяч», - сказал Тамазян.

Тем не менее, в годовом разрезе количество рабочих мест увеличилось на 1,2%. По словам чиновника КГД, это обусловлено дисциплиной налогоплательщиков, они зарегистрировали своих сотрудников․ «Для них уже стало понятно, что выгоднее регистрировать сотрудников, чем не регистрировать их», - сказал он.