В парламенте Армении начала работу комиссия по изучению эффективности шагов правительства по борьбе с COVID-19

Председатель комиссии, депутат от оппозиционной партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Аркадий Хачатрян вначале заседания призвал членов комиссии к созданию атмосферы партнерства, сотрудничества, терпимости к другим мнениям и подходам.

«В атмосфере партнерства и сотрудничества мы сможем работать эффективно, естественно, открыто, прозрачно, публично. Я призываю к терпимости к другим мнениям и подходам», - заявил Хачатрян.

Сегодня комиссия в основном обсуждала процедурные вопросы.

Хачатрян отметил, что комиссия будет осуществлять свою деятельность посредством очередных и внеочередных заседаний, и предложил проводить основные заседания каждые три недели.

Отметим, что комиссия состоит из 12 членов, 8 из которых представляют правящую фракцию «Мой шаг». У оппозиционных фракций «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» по два представителя в комиссии.

Комиссия изучит эффективность мер правительства Армении, принятых для предотвращения распространения коронавируса нового типа (COVID-19), борьбы с вирусом, смягчения или устранения последствий эпидемии, а также эффективность и правомерность ограничений прав человека и основных свобод во время объявленного в стране в связи с пандемией чрезвычайного положения.