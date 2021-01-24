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Армения

COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 127, в общем составив 166 036.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 24 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 173 и сейчас составляет 154 708.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3039.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 751 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7538, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 636 765 (1953 за сутки).

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