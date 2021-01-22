Вероятно, до конца января возобновятся регулярные рейсы с Россией - авиакомпания «Армения»

«По информации, имеющейся в нашей сфере, это аэропорты, это управления стран, это информация, которая постоянно обсуждается, согласно этой информации, это уже вопрос ближайших дней, осталось только несколько технических моментов. Идут разговоры о том, что, вероятно, [это произойдет] через два, три, четыре, пять дней, максимум через 10 дней. Речь идет о такого рода информации. Эта информация не официальная, она не оглашалась. Было отмечено на уровне вице-премьера, что [регулярное авиасообщение] возобновится. Мы ожидаем, что максимум до 30 января воздушное сообщение, регулярные рейсы возобновятся. До сих пор для регулярных рейсов была открыта только Армения, но Россия была закрыта», - сказал заместитель директора авиакомпании.

О снятии взаимных запретов на въезд и выезд между Арменией и Россией два дня назад заявил вице-премьер Мгер Григорян. Он отметил, что они пытались решить проблему, вызванную коронавирусом, в рамках ЕАЭС, но им это не удалось, после чего они инициировали другое решение вопроса с российской стороной, которое, по словам Григоряна, позволяет применить принцип двусторонней свободной границы для тех граждан, у которых отрицательный тест на COVID-19.

«Решение правительства, устанавливающее этот порядок, если я не ошибаюсь, мы приняли, утвердили 27 декабря. Теперь мы ждем зеркального решения правительства Российской Федерации, которое, думаю, вступит в силу в ближайшие дни, после чего механизм заработает», - сказал вице-премьер.

По словам заместителя директора авиакомпании «Армения» Геворка Хачатряна, все это время многие граждане звонят и приходят в компанию, чтобы узнать, когда возобновятся регулярные рейсы. По мнению Хачатряна, как только границы будут открыты, спрос на рейсы в Россию будет большим. «Это очевидно не только потому, что люди оставили там работу, а некоторые также семью, здесь есть граждане Армении, чья семья находится в России. Также последние события заставляют, то есть, изучения также показывают, что недавно произошедшие события, тот же коронавирус, война, настроили людей на то, чтобы отправиться в путешествия, на отдых. По нашим предварительным оценкам, мы планируем почти в три раза увеличить число рейсов – с трех в неделю до ежедневных», - сказал он.

В прошлом году, когда из-за коронавируса границы были закрыты, многие не смогли уехать в Россию. Летом даже проходили акции протеста, особенно активны были граждане, оставившее в России работу, которые оказались в тяжелом положении из-за того, что не имели работы здесь.

Около половины всех мужчин в селе Гетк Ширакской области ежегодно уезжают на заработки за рубеж. Один из них - Артем Арутюнян, который на протяжении 15 лет уезжал на заработки в Россию. Он вернулся в Армению еще до распространения коронавируса и вот уже почти год из-за закрытых границ остается в селе в неопределенном положении. Здесь у него проблема с нахождением работы. Сейчас он ждет открытия границ, чтобы снова уехать на заработки.

«У нас есть две коровы, мы вынуждены их продать, чтобы уехать, чтобы были деньги на дорогу. Все равно если не уедем, этот скот будем вынуждены продать, чтобы жить. Лучше продать, поехать, хотя бы знаем, что за границей немного денег заработаем, привезем, чтобы как-то прожить. Я не знаю, если и в этом году дороги не откроют, мы не сможем ни дом содержать, ни налоги платить сельской администрации. Я не знаю, что с нами будет», - сказал он.