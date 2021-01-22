В середине февраля 3% населения Армении смогут пройти вакцинацию от коронавируса

По предварительным данным, уже в середине февраля или в начале марта 3% населения Армении смогут пройти вакцинацию от коронавируса.

На первом этапе будут вакцинированы постояльцы и персонал домов престарелых, медицинские работники, сотрудники социальных центров, люди в возрасте 65 лет и старше, люди в возрасте от 16 до 64 лет с хроническими заболеваниями.

Армения приобретет вакцину британской компании AstraZeneca, которая пока предназначена только для 3% населения.

«На данный момент ни одна страна сама не может решать, какую закупить, потому что это многофакторная функция. У нас есть контракт с Covax, следующая вакцина может быть в сентябре, следующее предложение в рамках заключенного с Covax контракта может быть с июня по сентябрь. Если бы мы стали ждать до июня, нас на этот раз также раскритиковали бы, сказали бы: почему вы не закупаете вакцину?» - сказала заместитель директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Гаяне Саакян.

Не исключено, что до поступления AstraZeneca в Армению будет ввезена и другая вакцина, поскольку ведутся активные переговоры. В частности, Армения получила в подарок 60 доз российской вакцины Sputnik V для 30 человек и получит еще 1000 доз. Сейчас ведутся переговоры о закупке большой партии.

Вакцинация не будет носить обязательный характер, будут вакцинированы те, кто изъявит желание.

Одну дозу AstraZeneca Армения приобретет по цене 4 доллара, одна доза российской вакцины Sputnik V стоит 10 долларов, китайская вакцина - 15-20 долларов, Pfizer - 25-30 долларов, Moderna. - 30 долларов.

Судя по настроениям, царящим среди граждан, в том числе в социальных сетях, не все хотят прививаться от коронавируса. На странице Минздрава в Facebook, например, многие выражали недовольство низкой ценой AstraZeneca, предположив, что вакцина не может быть качественной.

«Если будут существенные различия, с точки зрения качества мы в основном должны обращать внимание на безопасность, то есть, на то, насколько безопасна вакцина и какие могут возникнуть возможные ожидаемые и неожидаемые поствакцинальные реакции. В любом случае, все вакцины прошли третью клиническую стадию испытаний», - отметила Саакян.

«Что касается осложнений, то в авторитетном журнале Lancet есть подробная статья о том, как проводились эти испытания, и среди общего числа вакцинированных - 20 тысяч человек, было выявлено примерно три побочных эффекта, которые были связаны с вакциной, то есть, по сути, мы можем сказать, что она положительная и с точки зрения безопасности. С другой стороны, также важно отметить, что у этих 20 тысяч человек, получивших вакцину, не было госпитализации по причине коронавируса, то есть, даже если люди заболевали, что было в меньшем проценте случаев, болезнь не протекала в тяжелой форме, необходимости в госпитализации не возникало, тем более, к счастью, не было случаев смерти», - сказал специалист по общественному здравоохранению Грант Мелик-Нубарян.

Эксперт придает большое значение также проведению информационной кампании среди населения, в противном случае он не исключает, что вакцинация от коронавируса будет провалена так же, как вакцинация Гардасилом.