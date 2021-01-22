Оппозиционные фракции не будет участвовать в голосовании по выборам членов ВСС

«Мы не участвовали в содержательных работах, и по логике вещей мы также не будем участвовать в голосовании, - заявила на брифинге с журналистами депутат фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян, отметив: - На данном этапе мы не видим политической целесообразности этого голосования. И, естественно, у нас также есть оговорки в связи с кандидатурами».

«Просвещенная Армения» также не примет участия в голосовании. Об этом на брифинге с журналистами заявил депутат этой фракции Тарон Симонян. «Мы не участвуем во всем этом процессе. «В профессиональном плане у нас нет никаких проблем с кандидатами, это профессиональные кандидаты. Но наше решение носит политический характер и обусловлено тем, что оппозиция была всячески отстранена от возможности участвовать в судебных реформах», - сказал Симонян.

Отметим, что сегодня на внеочередном заседании Национального собрания правящая фракция «Мой шаг» выдвинула в качестве кандидатов в члены ВСС бывшего военного прокурора Гагика Джангиряна и бывшего председателя совета директоров Фонда Открытого общества Давида Хачатуряна.