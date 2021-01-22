Под председательством премьер-министра Армении и лидера Карабаха состоялось совещание Совбеза в расширенном составе

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

«Сегодня мы проводим совещание Совета безопасности в расширенном составе, в будущем мы должны чаще проводить такие совещания, чтобы наши действия были координированными», - сказал премьер-министр, добавив, что в различных ведомствах по ряду направлений ведется соответствующая работа.

Никол Пашинян подчеркнул важность участия лидера Карабаха в совещании в контексте обмена информацией, тактического и стратегического планирования дальнейших действий.

Согласно сообщению, глава армянского правительства отметил, что сегодня будут обсуждаться текущие вопросы, включенные на данный момент в повестку.