COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 9 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 213 и сейчас составляет 154 259.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3030.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 744 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7678, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 632 646 (2042 за сутки).