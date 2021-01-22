Землетрясение на армяно-азербайджанской границе ощущалось в Вайоцдзорской и Сюникской областях Армении

Сейсмическая сеть территориальной службы Сейсмической защиты МЧС Армении зафиксировала землетрясение 21 января в 23:23.

Согласно сообщению МЧС Армении, гипоцентр залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре достигла 5 баллов. Землетрясение ощущалось в городах Вайк и Ехегнадзор Вайоцдзорской области Армении и ряде населенных пунктов Сюника силой 3-4 балла.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.