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Землетрясение на армяно-азербайджанской границе ощущалось в Вайоцдзорской и Сюникской областях Армении

(архивная фотография)

На границе Нахиджевана (Азербайджан) и Армении в 33 км к северу-востоку от города Нахичевань произошло землетрясение магнитудой 3.8.

Сейсмическая сеть территориальной службы Сейсмической защиты МЧС Армении зафиксировала землетрясение 21 января в 23:23.

Согласно сообщению МЧС Армении, гипоцентр залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре достигла 5 баллов. Землетрясение ощущалось в городах Вайк и Ехегнадзор Вайоцдзорской области Армении и ряде населенных пунктов Сюника силой 3-4 балла.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

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