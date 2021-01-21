Правозащитники назвали заявление Пашиняна о возвращенных пленных манипуляцией и насмешкой

Вообще аморально говорить о пленных в цифрах, в процентах, даже если бы в плену был только один гражданин, его вопрос должен был бы решаться добросовестно, сказала Карапетянц, комментируя утверждение премьер-министра Никола Пашиняна, сделанное им вчера с трибуны парламента.

«В Азербайджане всегда были пленные из Армении. Но за все это время никогда в Армению не возвращалось такое большое число пленных, сколько после 9 ноября», - сказал Пашинян.



«Фактических действий меньше, поддержки решению этого вопроса намного меньше, чем на самом деле спекуляции с обеих сторон, обе стороны начинают переходить границы, потому что вопрос пленных настолько чувствительный, в нем нужно быть настолько деликатными, настолько осторожными, чтобы ни один волос не упал с наших соотечественников, фактически сегодня находящихся под ятаганом», - сказала правозащитница.

Заявление Никола Пашиняна о том, что никогда еще столько пленных не было возвращено, сколько после 9 ноября, является неверным, пишет сайт Media.am. Еще летом автор Media.am провел исследование на основе в том числе базы сообщений Международного комитета Красного Креста. В 1995-1997 годах на родину вернулся 61 армянский пленный. А после трехстороннего заявления на сегодняшний день в Армению вернулись 54 пленных. Между тем у армянской стороны есть данные примерно о 200 армянских пленных.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Назели Багдасарян сегодня по просьбе журналистов попыталась объяснить, что имел в виду премьер-министр. «Да, у нас не было такого большого количества пленных, и логично, что здесь речь шла не об объемах, а о продолжительности процесса», - сказала она.



Заявление премьер-министра не имеет ничего общего с реальностью и, наверное, преследует политическую цель, считает представитель группы армянских пленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян. «Я вижу элемент насмешки. У Армении во время войны 2016 года не было пленных, поэтому не было проблемы обмена пленными, и Армения никогда не участвовала в переговорах с привлечением посреднической страны, где на унизительных условиях подписала бы договор. Конечно, у нас были пограничные инциденты, но они не имеют ничего общего с институтом пленения, потому что пленение является следствием конфликта», - сказала она.

О том, сколько человек попало в плен после первой войны в Карабахе и сколько было возвращено в Армению, полных данных нет, поскольку в те годы не велась систематическая государственная работа, сотни военнопленных обменивались сразу после конкретной военной операции непосредственно посредством командного состава. «В 90-е годы и Азербайджан, и Армения были разрушенными государствами, в них институты не действовали, и роль полевого командира могла быть велика», - подчеркнула Саакян.

Комиссия по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести лиц начала действовать в Армении с 2001 года, по должности ее возглавлял министр обороны, а рабочую группу в течение 12 лет возглавлял Армен Каприелян.

«Нашей первой задачей был сбор и централизация данных, - сказал Каприелян. - Примерно спустя два года у нас был один полный список, и в целом число пропавших без вести из Армении и Арцаха составляло около тысячи».



По словам Каприеляна, из этой тысячи человек только по сотне у них была информация о том, что они, возможно, находятся в плену. «С 2006-го по 2018 год мы вернули более 40 пленных», - сообщил он.

Вопрос о возвращении пленных закреплен в ноябрьском трехстороннем заявлении. О политической договоренности об обмене пленными по принципу «всех на всех» было объявлено в начале декабря. По состоянию на конец января все еще неопределенной остается судьба около 200 армянских пленных, находящихся в Азербайджане. Значительную часть из них Международный комитет Красного Креста больше не может посетить, так как Баку не позволяет.



Вчерашнее заявление премьер-министра правозащитница Жанна Алексанян считает приводящим в отчаяние. «Искать достижения там, где есть только трагедия, слезы и страдания!» - написала она в Facebook.