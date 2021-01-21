Правительство обещает обеспечить получивших увечья участников войны более функциональными протезами

Министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян на сегодняшнем заседании правительства заявил, что протезы будут соответствовать международным стандартам, ценовых ограничений на их закупку не будет, а в случае необходимости будут приглашены специалисты из-за рубежа. По словам министра, при предоставлении протезов будут учтены индивидуальные потребности бенефициара.

«Процедура предполагает вместо существующей медико-технической комиссии создание комиссии с более широким профессиональным потенциалом, в том числе, при необходимости, с приглашением из-за границы, причем здесь мы придаем важность также решению проблем, связанным со средой, то есть, в какой среде проживает человек, нуждающийся в протезировании, и, например, какая у него профессия, например, водит он машину или нет. Необходимость в использовании протеза будет определяться этой комиссией посредством оценки индивидуальных потребностей, включая оценку потребностей среды, жилья, места работы, чтобы функциональность протеза была оценена на основе индивидуальных потребностей», - сказал Аракелян.

Министр труда и социальных вопросов также сказал, что армянские учреждения по протезированию, занимающиеся установкой протезов, должны работать по новым, более высоким стандартам, обеспечивая привлечение специалистов, организацию обучения пользованию протезом и дальнейшее обслуживание протезов. Руководители таких центров на днях заявили, что готовы работать по этим стандартам, если государство будет их финансировать.

Вице-премьер Тигран Авинян напомнил, что сегодня в Армении есть проблемы с обслуживанием современных протезов, он подчеркнул, что правительство решит и этот вопрос.

«Мы также решим проблемы обслуживания, потому что протезирование такого уровня предполагает время от времени определенное обслуживание, и я считаю, что эти проблемы также будут включены в нашу программу», - сказал Авинян.

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что сверхцель правительства - максимально быстро и комфортно организовать процесс протезирования военнослужащих с инвалидностью, предоставить им протезы высокого качества. По словам Пашиняна, следующая цель - решить их проблемы с работой и учебой.

«Для наших соотечественников, получивших инвалидность, мы должны также обеспечить надлежащую профессиональную переподготовку или помочь им в получении образования, чтобы наша политика, как и в других сферах социального обеспечения, была политикой не смирения, а преодоления», - сказал премьер.

По словам министра высокотехнологичной промышленности Акопа Аршакяна, военнослужащие, вследствие ранения на войне имеющие трудности с передвижением, могут рассматривать в качестве нового для себя направления работы и образования также вовлечение в IT-сферу. Аршакян сказал, что министерство и ряд компаний их поддержат.

«Есть частные компании, которые уже заявили о таких программах и своей готовности и бесплатно осуществляют дополнительные образовательные программы по переподготовке. Я также хочу сообщить, что наше министерство также имеет такие программы переподготовки, и особое направление – это программа, нацеленная на наших военных инвалидов, о которой мы скоро объявим, и для тысяч человек будет создана возможность получить IT-образование, от начинающего до более профессиональных уровней, с возможностью также оказывать свои услуги на рынке и зарабатывать деньги», - отметил Аршакян.

С января прошлого года и по сей день на основании государственного сертификата гражданам Армении и Нагорного Карабаха было предоставлено около 850 протезов верхних и нижних конечностей. Это последние официальные данные. Сегодня министр не представил данных о том, сколько военнослужащих вследствие войны нуждаются в протезировании.

Отметим, что вчера вице-премьер Тигран Авинян во время правительственного часа в парламенте сообщил, что, по полученным им данным, число лиц, потерявших конечности вследствие войны, не превышает 150.